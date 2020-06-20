Realme выпустит дешёвый смартфон для игр на новейшем процессоре

Так, на официальной странице компании в социальной сети Facebook был опубликован тизер, в котором и сообщается о том, что грядущая новинка станет первым смартфоном на базе новейшего процессора MediaTek Helio G35. Также в тизере указано "Играй более плавно", благодаря чему можно сделать вывод о том, что грядущая новинка предназначена для игр.

Несмотря на то, что в данном посте компания не упомянула название смартфона, информация о том, что смартфон назовут Realme C11 упоминалась в различных источниках, включая издание Vocket.