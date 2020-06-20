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Realme выпустит дешёвый смартфон для игр на новейшем процессоре
Первый в мире смартфон на базе MediaTek Helio G35
Стало известно, что китайская компания Realme выпустит дешёвый смартфон для игр на новейшем процессоре. Речь о Realme C11, который, согласно опубликованным данным, станет первым в мире смартфоном на базе MediaTek Helio G35.
Так, на официальной странице компании в социальной сети Facebook был опубликован тизер, в котором и сообщается о том, что грядущая новинка станет первым смартфоном на базе новейшего процессора MediaTek Helio G35. Также в тизере указано "Играй более плавно", благодаря чему можно сделать вывод о том, что грядущая новинка предназначена для игр.
Несмотря на то, что в данном посте компания не упомянула название смартфона, информация о том, что смартфон назовут Realme C11 упоминалась в различных источниках, включая издание Vocket.
На данный момент информация о дате официального анонса, а также о технических характеристиках новинки - не раскрывается.