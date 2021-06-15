Realme выпустит дешёвый смартфон с флагманским процессором Qualcomm

Кроме новой информации об использованном в смартфоне процессоре, в Weibo появились и некоторые другие характеристики еще неанонсированного недорого флагмана от Realme.

6,5" E3 Super AMOLED-дисплей производства Samsung с частотой обновления 90 Гц;

Оперативная память стандарта LPDDR4x с двумя версиями: 8 Гб и 12 Гб;

Внутренняя память UFS 3.1 (128/256 Гб);

Аккумулятор емкостью 4500 мАч + быстрая зарядка SuperVOOC 2.0 65 Вт;

Тройная основная камера: 50 Мп Sony IMX766 + 16 Мп широкоугольный модуль + монохромный сенсор с разрешением 2 Мп.

Цены тоже стали известны. Так, версия с 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти обойдется в 2699 юаней или 30 тысяч рублей. Старшая модель будет стоить немного дороже - 469 долларов (34 тысячи рублей).

Учитывая, что в качестве основной камеры Realme решила использовать модуль IMX766 от Sony (точно такой же установлен во флагмане OPPO Find X3 Pro), велика вероятность, что новинка окажется хорошим камерофоном.