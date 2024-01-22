Realme выпустит еще два смартфона линейки Note в 2024 году

Компания планирует выпустить два новых смартфона в этой серии, дополняя уже анонсированный Realme Note 50. Этот шаг является частью амбициозной стратегии Realme по достижению цели продаж в 10 млн единиц в течение года.

Первый смартфон серии, Realme Note 50, будет запущен на Филиппинах 23 января, а две другие модели присоединятся к нему в ближайшие месяцы.

Серия Realme Note будет ориентирована на бюджетный сегмент рынка, с ценами ниже $100, что делает ее доступной для широкого круга потребителей.

Realme планирует предложить эти смартфоны на всех рынках, где компания ведет свой бизнес, за исключением Индии и Китая.

В Индии компания считает свой портфель достаточно разнообразным, а в Китае Realme ориентирована на онлайн-продажи. Ожидается, что серия Realme Note будет популярна среди покупателей, предпочитающих ознакомиться с продуктом перед покупкой.