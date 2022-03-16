Realme выпустит мощный смартфон с расцветкой гоночных автомобилей уже 22 марта

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Realme выпустит мощный смартфон с расцветкой гоночных автомобилей уже 22 мартаИ новым производительным процессором
Компания realme объявила о выходе нового смартфона realme GT Neo 3. Устройство одним из первых будет основано на производительном процессоре MediaTek Dimensity 8100 и оснащено технологией сверхбыстрой зарядки.
Смартфон realme GT Neo 3 будет выпущен 22 марта в Китае. MediaTek Dimensity 8100 — восьмиядерный процессор, выполненный по 5нм-процессу. Состоит из 4 ядер Cortex-A78 с тактовой частотой 2,85 ГГц и 4 ядер Cortex-A55 — 2,0 ГГц.
Устройство будет оснащено сверхбыстрой зарядкой 150 Вт с технологией UltraDart, позволяющей зарядить телефон за 5 минут на 50% без ущерба для состояния батареи. Диапазон зарядки будет составлять 100-200 Вт.
Дизайн смартфона вдохновлён гонками и выполнен в стиле расцветки гоночных автомобилей — оформлен характерными полосами.