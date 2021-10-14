Realme выпустит первый смартфон с поддержкой зарядки на 125 Вт

Так, глава Realme India Мадхав Шет официально анонсировал планы компании на 2022 год. Китайский бренд намерен выпустить первый коммерческий смартфон, который получит поддержку 125 Вт быстрой зарядки, пишет MyDrivers.

Устройство будет относиться к флагманскому сегменту. При этом о каком именно аппарате идёт речь, пока не сообщается. Что интересно, у компании есть все шансы стать первой в этом деле, если девайс будет выпущен в самом начале 2022-го.

Отметим, что по последним данным, сверхбыстрая 125 Вт зарядка способна восполнить заряд аккумулятор от 0 до 33% всего за 3 минуты.