Realme выпустит первый смартфон с поддержкой зарядки на 125 Вт

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Realme выпустит первый смартфон с поддержкой зарядки на 125 ВтЭто рекордный показатель для массового продукта
За последние несколько лет производители смартфонов ставят всё новые рекорды мощности зарядных устройств. Совсем недавно нас удивляли варианты на 65 Вт, а уже сейчас Realme готовит в два раза более мощное решение.
Так, глава Realme India Мадхав Шет официально анонсировал планы компании на 2022 год. Китайский бренд намерен выпустить первый коммерческий смартфон, который получит поддержку 125 Вт быстрой зарядки, пишет MyDrivers.
Устройство будет относиться к флагманскому сегменту. При этом о каком именно аппарате идёт речь, пока не сообщается. Что интересно, у компании есть все шансы стать первой в этом деле, если девайс будет выпущен в самом начале 2022-го.
Отметим, что по последним данным, сверхбыстрая 125 Вт зарядка способна восполнить заряд аккумулятор от 0 до 33% всего за 3 минуты.