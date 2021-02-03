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Realme выпустит прозрачную версию недорогого флагмана X7 Pro
Как жаль, что не так часто выходят флагманы с подобным дизайном
Анонс нового флагманского смартфона Realme X7 Pro в Индии ожидается уже завтра — 4 февраля 2021 года. Накануне мероприятия глава Realme India Мадхав Шет опубликовал интересную фотографию. Судя по ней, компания, вместе с обычными версиями новинки, выпустит и прозрачный вариант.
В своём посте Шет кокетливо спросил у пользователей, стоит ли Realme выпускать такую версию новинки. При этом опыт показывает, что в момент, когда представители ИТ-гигантов обращаются с подобными вопросами к фанатам, всё уже давно решено. Вот и в случае с Realme X7 Pro в прозрачном варианте, вероятнее всего, решение принято.
Напомним, что Realme X7 Pro уже вышел в Китае. Устройство получило 6,55-дюймовый FullHD+ дисплей с частотой обновления 120 Гц. В основу смартфона лёг чип MediaTek Dimensity 1000+. Ёмкость аккумулятора X7 Pro составляет 4500 мАч, при этом имеется и быстрая проводная зарядка на 65 Вт.