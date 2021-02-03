Realme выпустит прозрачную версию недорогого флагмана X7 Pro

В своём посте Шет кокетливо спросил у пользователей, стоит ли Realme выпускать такую версию новинки. При этом опыт показывает, что в момент, когда представители ИТ-гигантов обращаются с подобными вопросами к фанатам, всё уже давно решено. Вот и в случае с Realme X7 Pro в прозрачном варианте, вероятнее всего, решение принято.