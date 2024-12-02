Realme выпустит смартфон с батареей на 8000 мАч

Это стало возможным благодаря использованию инновационной анодной технологии на основе кремния и углерода. Такой подход позволяет увеличить емкость батареи, не утяжеляя и не утолщая устройство.

Утечки говорят о том, что компания тестирует несколько вариантов аккумуляторов.

Максимальная емкость в 8000 мАч может обеспечить невероятную автономность, но зарядка займет около 70 минут при мощности 80 Вт. Более сбалансированным вариантом считается батарея на 7500 мАч с поддержкой зарядки 100 Вт — время зарядки сократится до 55 минут.

Вариант на 7000 мАч и зарядкой 120 Вт обеспечит быструю зарядку за 42 минуты.

Если эти характеристики подтвердятся, GT 8 Pro станет лидером автономности среди смартфонов.

С учетом энергоэффективного Snapdragon 8 Elite, устройство сможет работать несколько дней без подзарядки. Официальный анонс устройства ожидается в ближайшее время.