Realme выпустит смартфон с поддержкой сверхбыстрой подзарядки на 125 Вт

Грядущую новинку оснастят системой UltraDart мощностью 125 Вт, которая была анонсирована летом текущего года. Так, благодаря ее наличию смартфон, имея емкость аккумулятора 4000 мАч, сможет зарядиться на треть буквально в течение трех минут. В то же время, чтобы зарядить такой смартфон на 100% может уйти примерно 20 минут.