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Realme выпустит смартфон с поддержкой сверхбыстрой подзарядки на 125 Вт
Возможно, этим смартфоном окажется Realme 7
По словам генерального директора Realme Мадхав Шета, компания скоро выпустит смартфон с поддержкой сверхбыстрой подзарядки на 125 Вт.
Грядущую новинку оснастят системой UltraDart мощностью 125 Вт, которая была анонсирована летом текущего года. Так, благодаря ее наличию смартфон, имея емкость аккумулятора 4000 мАч, сможет зарядиться на треть буквально в течение трех минут. В то же время, чтобы зарядить такой смартфон на 100% может уйти примерно 20 минут.
Согласно данным источников, первым смартфоном с поддержкой подзарядки на 125 Вт станет устройство серии Realme 7. Причем в Европе аппараты этой линейки будут презентованы уже через два дня. Предполагается, что в линейку войдет Realme 7, Realme 7 Pro и старшая модель Realme 7 Pro SE.