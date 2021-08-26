Realme выпустит смартфон со сканером отпечатков пальцев в блоке тыльных камер

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Realme выпустит смартфон со сканером отпечатков пальцев в блоке тыльных камерПочему так — неизвестно
Компания Realme выпустит смартфон Narzo 30A со сканером отпечатков пальцев в блоке тыльных камер. Такое расположение отличается от стандартного, и по мнению многих экспертов попросту неудобно.
Основные характеристики гаджета неизвестны, но имеется информация, что Realme Narzo 30A построен на SoC MediaTek Helio G85, получил основную 12- или 13-мегапиксельную камеру (точной информации нет). Точно известно, что он имеет разрешение фронтальной камеры 8 Мп, разъём для наушников и порт USB-C.
Что касается сканера отпечатков пальцев, он расположен выше, чем это реализовывается в большинстве гаджетов, из-за этого справа от датчиков изображения остаётся много бесполезного пространства.