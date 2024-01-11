Realme выпустит смартфон в сотрудничестве с Rolex

Хотя в сообщениях не было прямого названия Rolex, они наводят на мысль о неочевидном сотрудничестве, Realme в своей социальной сети намекнула на сотрудничество с Оливье Савео, известным дизайнером элитных часов, используя эмодзи, напоминающий логотип часовой компании Rolex.

Также, СМИ пишут о предполагаемой дате, когда компания представит новый смартфон, это 28 января.

Ожидается, что Realme 12 Pro и 12 Pro+ станут следующей итерацией флагманов компании. По крайней мере, один из них будет оснащен камерой-перископом , сообщила Realme в нескольких тизерах ранее.