Realme запустит распродажу фирменных смартфонов в России со скидками до 6000 рублей

Известно, что распродажа стартует уже 15 июня и продлится она вплоть до 21 на базе Tmall. По словам компании, доставка в крупнейшие российские города будет занимать от двух дней.

Так, в рамках распродажи смартфон Realme c3 в модификации на 3 ГБ оперативной и 32 ГБ внутренней памяти и энергоемким аккумулятором на 5000 мАч можно будет приобрести всего за 8191 рублей. В то же время, модель Realme 6 на 8/128 ГБ можно будет ухватить за 16871 рублей. За 13081 рублей, в свою очередь, можно будет приобрести за Realme 6i на 4/128 ГБ, тогда как Realme 6p Pro на 8/128 ГБ будет стоить 18741 рублей.