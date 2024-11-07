Red Magic 10 Ultra со Snapdragon 8 Elite оказался мощнее ноутбука MacBook Air M2

На платформе GeekBench новый флагманский игровой смартфон набрал 3229 баллов в тесте одноядерной производительности и 10 300 баллов в многоядерном, обойдя показатели Apple M2 с его 2599 и 10 089 баллами соответственно.

Высокая производительность Red Magic 10 Ultra обусловлена улучшенной системой охлаждения, включающей встроенный вентилятор.

Такая система позволяет устройству поддерживать стабильную работу при высоких нагрузках, что делает его отличным выбором для любителей мобильных игр.

Помимо мощного процессора, смартфон получит OLED-дисплей от BOE с частотой обновления 144 Гц и разрешением 1.5K, а также камеру под экраном для полного погружения в игры.

Ожидается, что Red Magic 10 Ultra будет представлен 13 ноября 2024 года.