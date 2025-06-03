Red Magic 10S Pro+ стал самым мощным смартфоном мая по версии AnTuTu

Третью строчку занял iQOO Neo10 Pro+ с аналогичной конфигурацией, набравший 2 891 558 баллов.

В майский топ-10 вошли семь смартфонов на базе Snapdragon 8 Elite и три — на Dimensity 9400+ (включая OnePlus Ace 5, Vivo X200s и Oppo Find X8s+). Лидирующие позиции Snapdragon-чипов подтверждают их доминирование в сегменте ультрафлагманов, особенно в игровых устройствах.