Red Magic 10S Pro+ стал самым мощным смартфоном мая по версии AnTuTu

Опубликовано 03 июня 2025, 08:511 мин.
Red Magic 10S Pro+ стал самым мощным смартфоном мая по версии AnTuTuДоминируют смартфоны на Snapdragon
Бенчмарк AnTuTu опубликовал майский рейтинг самых производительных Android-смартфонов.
Лидером стал игровой Red Magic 10S Pro+, оснащённый чипом Snapdragon 8 Elite Leading Version, 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ. Смартфон набрал рекордные 2 951 251 балл.
На втором месте — Vivo X200 Ultra, ориентированный на мобильную фотографию. Он также оснащён топовым процессором от Qualcomm и предлагает 16 ГБ / 1 ТБ памяти. Его результат — 2 907 396 баллов.
Третью строчку занял iQOO Neo10 Pro+ с аналогичной конфигурацией, набравший 2 891 558 баллов.
В майский топ-10 вошли семь смартфонов на базе Snapdragon 8 Elite и три — на Dimensity 9400+ (включая OnePlus Ace 5, Vivo X200s и Oppo Find X8s+). Лидирующие позиции Snapdragon-чипов подтверждают их доминирование в сегменте ультрафлагманов, особенно в игровых устройствах.