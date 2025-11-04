Red Magic 11 Pro+ возглавил рейтинг мощнейших Android-смартфонов AnTuTu с рекордом в 4,13 млн баллов

С выходом процессоров Snapdragon 8 Elite Gen5 и Dimensity 9500, весь топ-10 теперь состоит из устройств нового поколения.

Лидером рейтинга стал Red Magic 11 Pro+, набравший рекордные 4 132 403 балла. Игровой смартфон от Nubia использует Snapdragon 8 Elite Gen5 и сочетает активное охлаждение с вентилятором и экспериментальную водяную систему. Это позволило достичь максимальной производительности без троттлинга.

На втором месте расположился OnePlus 15 с результатом 4 031 998 баллов. Модель выделяется сбалансированной работой, продуманной системой пассивного охлаждения и дисплеем с частотой обновления 165 Гц. Все это делает новинку универсальным решением не только для игр, но и для повседневного использования.