RedMagic 10S Pro вышел на глобальный рынок: 7050 мАч, 24 ГБ ОЗУ и активное охлаждение

Смартфон поступил в международную продажу с ценами от $650 за версию 12/256 ГБ и до $1000 за топовую модификацию с 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ накопителя.

RedMagic 10S Pro построен на разогнанной версии чипа Snapdragon 8 Elite и оснащён активной системой охлаждения с вентилятором, вращающимся на 23 000 об/мин. Вентилятор не только охлаждает, но и украшен RGB-подсветкой.

Смартфон получил 6,85-дюймовый AMOLED-дисплей без вырезов, с частотой обновления 144 Гц и разрешением 2688 × 1216 пикселей.