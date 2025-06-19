RedMagic 10S Pro вышел на глобальный рынок: 7050 мАч, 24 ГБ ОЗУ и активное охлаждение

RedMagic 10S Pro вышел на глобальный рынок: 7050 мАч, 24 ГБ ОЗУ и активное охлаждениеНаконец-то!
Смартфон поступил в международную продажу с ценами от $650 за версию 12/256 ГБ и до $1000 за топовую модификацию с 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ накопителя.
RedMagic 10S Pro построен на разогнанной версии чипа Snapdragon 8 Elite и оснащён активной системой охлаждения с вентилятором, вращающимся на 23 000 об/мин. Вентилятор не только охлаждает, но и украшен RGB-подсветкой.
Смартфон получил 6,85-дюймовый AMOLED-дисплей без вырезов, с частотой обновления 144 Гц и разрешением 2688 × 1216 пикселей.
Автономность обеспечивает аккумулятор на 7050 мАч с быстрой зарядкой на 80 Вт. Камеры стандартные: основная тройная с двумя модулями по 50 Мп и фронтальная на 16 Мп, скрытая под экраном. Устройство работает на RedMagic OS 10.5 на базе Android 15.
Глобальная версия почти не уступает китайскому 10S Pro+, лидеру AnTuTu, и обещает быть одним из самых мощных смартфонов на рынке.