RedMagic высмеяла выступающие камеры в смартфонах

Опубликовано 24 октября 2025, 21:451 мин.
RedMagic высмеяла выступающие камеры в смартфонахВ первую очередь — Apple
Компания RedMagic, производитель смартфонов и повербанков, выпустила анимационный ролик, который пародирует известных игроков на рынке, включая Apple, за выступающие модули основной камеры.
© RedMagic
В ролике показан дорожный каток, который сглаживает неровности на задней панели камеры гипотетического iPhone 17 Pro и телефонов других брендов, попросту выравнивая панель.
Основная идея RedMagic в том, что зачем выделяться, если можно сделать все более сглаженным, и в чём смысл этих выступов. В последних флагманских моделях компании, в частности, в RedMagic 11 Pro+, модуль камеры интегрирован в заднюю панель, что делает её ровной, но с явным фокусом на камере.
Это не первый раз, когда RedMagic пытается привлечь внимание Apple. Ранее компания критиковала iPhone за перегрев во время игр.