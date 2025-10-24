RedMagic высмеяла выступающие камеры в смартфонах

В ролике показан дорожный каток, который сглаживает неровности на задней панели камеры гипотетического iPhone 17 Pro и телефонов других брендов, попросту выравнивая панель.

Основная идея RedMagic в том, что зачем выделяться, если можно сделать все более сглаженным, и в чём смысл этих выступов. В последних флагманских моделях компании, в частности, в RedMagic 11 Pro+, модуль камеры интегрирован в заднюю панель, что делает её ровной, но с явным фокусом на камере.

Это не первый раз, когда RedMagic пытается привлечь внимание Apple. Ранее компания критиковала iPhone за перегрев во время игр.