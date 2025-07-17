Redmi 12 и iPhone 11 оказались любимыми смартфонами зумеров

Redmi 12 и iPhone 11 оказались любимыми смартфонами зумеровВ 2025 году
© Ferra.ru
Первое место среди iOS-смартфонов по-прежнему занимает iPhone 11, а среди Android — Redmi 12. Молодые люди делятся на два лагеря почти поровну: половина пользуется iPhone, половина — Android.
В топ-5 брендов у зумеров вошли:
-
Apple (50%)
-
Samsung и Redmi (по 9%)
-
Tecno (8%)
-
POCO (6%)
iPhone 11, 13 и 12 остаются самыми популярными у пользователей iOS. В рейтинг также вошли более новые модели, такие как iPhone 15 и 15 Pro. Полностью из списка выбыл устаревший iPhone X.
На Android самая заметная динамика у Redmi Note 13 и POCO C65 — они поднялись в рейтинге и вошли в топ-3. Ранее популярные модели, такие как POCO M5s и Redmi Note 10 Pro, наоборот, утратили позиции.
Интересно, что у женщин смартфоны Apple более популярны (55%), чем у мужчин (44%). POCO и Tecno чаще выбирают мужчины.