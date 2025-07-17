Redmi 12 и iPhone 11 оказались любимыми смартфонами зумеров

Первое место среди iOS-смартфонов по-прежнему занимает iPhone 11, а среди Android — Redmi 12. Молодые люди делятся на два лагеря почти поровну: половина пользуется iPhone, половина — Android.

В топ-5 брендов у зумеров вошли:

Apple (50%)

Samsung и Redmi (по 9%)

Tecno (8%)

POCO (6%)

iPhone 11, 13 и 12 остаются самыми популярными у пользователей iOS. В рейтинг также вошли более новые модели, такие как iPhone 15 и 15 Pro. Полностью из списка выбыл устаревший iPhone X.

На Android самая заметная динамика у Redmi Note 13 и POCO C65 — они поднялись в рейтинге и вошли в топ-3. Ранее популярные модели, такие как POCO M5s и Redmi Note 10 Pro, наоборот, утратили позиции.

Интересно, что у женщин смартфоны Apple более популярны (55%), чем у мужчин (44%). POCO и Tecno чаще выбирают мужчины.