Redmi 14C, Note 13 и A3X оказались самыми популярными смартфонами Xiaomi в России

Лидером стал Redmi 14C (8/256 ГБ) с NFC — сбалансированная модель для повседневных задач. Она выделяется оптимальным соотношением цены, памяти и функциональности.

Второе место занял Redmi A3X (3/64 ГБ) — бюджетный и компактный смартфон с простым дизайном. Тройку замыкает Redmi Note 13 (8/256 ГБ) — аппарат с мощным процессором и большим экраном.

Также в топ вошли Redmi A3 (4/128 ГБ) — недорогой вариант для семейных пользователей, и доступная версия Redmi 14C (4/128 ГБ). В денежном выражении в лидерах оказался и Redmi Note 14 (8/256 ГБ) с улучшенной камерой и дизайном.

Доля Xiaomi и суббрендов (Redmi, Poco, Mi) составила 29% в штуках и 20% по выручке — это подтверждает лидерство бренда в рознице.

Стоит отметить, что М.Видео-Эльдорадо, совместно с Poison Drop, выпустила лимитированную коллекцию аксессуаров в стиле Xiaomi 15 Ultra: ланьярд, шарм, браслет и ключница, доступные при покупке смартфонов с 3 июня.