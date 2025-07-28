Redmi 15 (4G) получит 108-Мп камеру, аккумулятор с автономностью в неделю и ценник всего в €185

Судя по утечке, новинка получит впечатляющую камеру и выдающееся время автономной работы при очень привлекательной цене.

Redmi 15 (4G) будет оснащён 6,9-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2340 × 1080 пикселей. За производительность отвечает неназванный восьмиядерный процессор с частотой до 2 ГГц.

Главной фишкой станет аккумулятор на 7000 мАч, что при умеренной нагрузке может обеспечить до недели работы без подзарядки. Быстрая зарядка — 33 Вт.

Смартфон также получит 108-Мп основную камеру, фронтальную на 13 Мп, боковой сканер отпечатков пальцев, поддержку NFC, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, слот для microSD, порт USB-C и защиту от воды и пыли по стандарту IP64. Работает новинка под управлением HyperOS на базе Android 15.

Redmi 15 (4G) будет доступен в единственной версии — 8/256 ГБ по цене €185. Цвета корпуса: чёрный, пурпурный и серый. Ожидается, что официальный запуск в Европе состоится уже в ближайшее время.