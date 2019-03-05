Redmi 7 не стал компактным смартфоном, зато вновь получил ёмкий аккумулятор

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Xiaomi Redmi 7, пока не представленный производителем официально.

Redmi 7 окажется младшей версией по отношению к Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro, представленному официально. Он получил заметно больший экран по сравнению с предшественником, Redmi 6. Смартфон оснащается 6,26-дюймовым дисплеем разрешением HD+ (720 x 1520 пикселей), двойной основной камерой 12+8 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели. Аккумулятор обладает ёмкостью 3900 мАч.