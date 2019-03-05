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Сегодня 16:09

Redmi 7 не стал компактным смартфоном, зато вновь получил ёмкий аккумулятор

Официальный анонс завтра

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Xiaomi Redmi 7, пока не представленный производителем официально.

Redmi 7 окажется младшей версией по отношению к Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro, представленному официально. Он получил заметно больший экран по сравнению с предшественником, Redmi 6. Смартфон оснащается 6,26-дюймовым дисплеем разрешением HD+ (720 x 1520 пикселей), двойной основной камерой 12+8 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели. Аккумулятор обладает ёмкостью 3900 мАч.

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Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор частотой 1,8 ГГц, 2, 3 или 4 ГБ оперативной и16, 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Размеры составляют 158,65 х 76.43 х 8,9 мм, а вес — 180 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 9 Pie с оболочкой MIUI 10.

Официальный анонс Xiaomi Redmi 7 ожидается завтра, 6 марта 2019 года.

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