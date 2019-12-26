Redmi K30 потерял звание первого доступного 5G-смартфона

Емкость аккумулятора новинки составляет 4025 мАч, также имеется быстрая зарядка по технологии VOOC 4.0. Одной из главных особенностей Oppo Reno3 Pro, кроме поддержки 5G-сетей, является частота экрана в 90 Гц — пожалуй, уже стандарт для 2020 года. Основная камера в устройстве более скромная, чем в Redmi K30 — “всего лишь” на 48 Мп, но несмотря на это, судя по данным самой компании, фотографии все равно получаются отличного качества. Цена новинки менее привлекательная, чем у Redmi: версия 8/128 обойдется в 570 долларов, в то время как версия 12/256 предлагается за 645 долларов.