Redmi K70 Pro бьет рекорды: более 99% положительных отзывов

Redmi K70 Pro бьет рекорды: более 99% положительных отзывовЖдем в России
Серия Redmi K70 дебютировала с невероятным успехом, разойдясь тиражом в 600 000 экземпляров всего за 5 минут. Руководитель Xiaomi Лу Вэйбин недавно поделился восторженными отзывами пользователей о Redmi K70 Pro, показав более 20 000 отзывов. Лу выразил свой восторг, заявив: «в обширных пользовательских комментариях K70 Pro по-прежнему имеет более 99% положительных отзывов».
Redmi K70 Pro считается самым мощным флагманом в серии K, он оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 третьего поколения и получил впечатляющий результат в бенчмарке Antutu - более 2,24 миллиона баллов. Система камер получила комплексное обновление: в основной камере дебютирует сенсор Light Hunter 800 отечественной разработки, а в телеобъективе 2x - сенсор Light Hunter 400.
Примечательно, что устройство оснащено обновленным дисплеем с разрешением 2K, в котором реализовано решение для защиты глаз. Благодаря аккумулятору емкостью 5000 мАч и поддержке быстрой зарядки 120 Вт Redmi K70 Pro полностью заряжается всего за 19 минут.