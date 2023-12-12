Redmi K70 Pro бьет рекорды: более 99% положительных отзывов

Redmi K70 Pro считается самым мощным флагманом в серии K, он оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 третьего поколения и получил впечатляющий результат в бенчмарке Antutu - более 2,24 миллиона баллов. Система камер получила комплексное обновление: в основной камере дебютирует сенсор Light Hunter 800 отечественной разработки, а в телеобъективе 2x - сенсор Light Hunter 400.

Примечательно, что устройство оснащено обновленным дисплеем с разрешением 2K, в котором реализовано решение для защиты глаз. Благодаря аккумулятору емкостью 5000 мАч и поддержке быстрой зарядки 120 Вт Redmi K70 Pro полностью заряжается всего за 19 минут.