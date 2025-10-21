Redmi K90 Pro Max унаследует дисплей и камеры от Xiaomi 17 Pro Max

Устройство получит 6,9-дюймовый OLED-дисплей M10 с разрешением 2K, точно такой же, как у Xiaomi 17 Pro Max.

Экран поддерживает технологию независимой пиксельной матрицы для более точной цветопередачи и повышенной резкости. Также новинка сможет похвастаться системой Qingshan Eye Protection 3.0 с яркостью от 1 нита, DC Dimming, и Circular Polarized Light 2.0, снижающей блики и нагрузку на глаза.

По камерам новинка также не уступает старшему брату: тройной модуль на 50 Мп включает сенсор Light Fusion 950 (1/1.31"), 5-кратный перископный телеобъектив Samsung JN5 и ультраширокоугольный объектив OV50M. Это первый смартфон Redmi с 5x-оптическим зумом.