Redmi начала требовать писать её название БОЛЬШИМИ БУКВАМИ. И презентовала смартфон K80

Топ-менеджер также отметил, что «молодое поколение стало более уверенным, полагающимся на свои силы и уже не боится выделяться». Новый стиль Redmi символизирует именно этот настрой: яркость, смелость и стремление быть на виду.

Вместе с обновлением бренда, Redmi анонсировала дату презентации нового смартфона K80. Ожидается, что устройство представят 27 ноября, а амбассадором серии станет чемпион мира по настольному теннису Фань Чжэньдун.