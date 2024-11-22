Redmi начала требовать писать её название БОЛЬШИМИ БУКВАМИ. И презентовала смартфон K80

Опубликовано 22 ноября 2024, 07:591 мин.
Redmi начала требовать писать её название БОЛЬШИМИ БУКВАМИ. И презентовала смартфон K80Имитация деятельности?
Компания Xiaomi официально объявила о смене брендинга для Redmi.
Теперь название бренда пишется только заглавными буквами, а логотип выполнен в ярко-красном цвете, заменив предыдущую градиентную палитру.
Такое изменение, по словам главы бренда Ван Тэна, отражает обновлённые ценности и нацеленность на новую аудиторию.
Топ-менеджер также отметил, что «молодое поколение стало более уверенным, полагающимся на свои силы и уже не боится выделяться». Новый стиль Redmi символизирует именно этот настрой: яркость, смелость и стремление быть на виду.
Вместе с обновлением бренда, Redmi анонсировала дату презентации нового смартфона K80. Ожидается, что устройство представят 27 ноября, а амбассадором серии станет чемпион мира по настольному теннису Фань Чжэньдун.