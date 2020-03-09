Redmi намекнула на рекордный аккумулятор в грядущем недорогом камерофоне

Однако намекнули представители Redmi о рекордном аккумуляторе необычным образом. Так, в публикации содержатся слова: “Вы хотели подсказки. Мы даем вам подсказки”, а следом напечатано послание из символов, цифр и букв. Если расшифровать данное сообщение можно получить фразу “Best battery life ever on a Redmi Note”, что и намекает на рекордный аккумулятор грядущего камерофона Redmi Note 9.

Предполагается, что Redmi Note 9 Pro оснастят Snapdragon 720G с поддержкой быстрой зарядки, мощность которой будет достигать 22,5 или 27 Вт.