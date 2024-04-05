Redmi Note 10 оказался одной из моделей, поддержку которых Xiaomi свернёт в 2024 г

Согласно информации источника, во втором квартале 2024 года в последний раз выйдет обновление для всех моделей серий Redmi Note 10, Redmi 10, Poco X3 GT, C31 и C40. Эти устройства не будут обновлены до собственной операционной системы Xiaomi — HyperOS 1.0.

В четвёртом квартале 2024 года получат обновления в последний раз, а некоторые будут обновлены до HyperOS 1.0, модели следующих линеек: Redmi K40, Redmi Note 11, 11 Pro, 11S, 11T, все модели Xiaomi Mi 10, Civi 1, MIX 4, MIX FOLD 1, 11 Lite, Redmi 11, Poco F3, M4 Pro 5G, M5s, C50, X4 GT и Redmi A1, а также планшеты серии Xiaomi Pad 5.

Инсайдеры предупредили, что прекращение поддержки указанных моделей со стороны вендора говорит о том, что этими устройствами пользоваться будет опасно, так как для них не будут выпускаться не только обновления для исправления ошибок, но и патчи безопасности.