Redmi Note 10 станет первым недорогим смартфоном Xiaomi с AMOLED-дисплеем

Напомним, что ранее AMOLED-экранами были оснащены лишь модели K-серии, тогда как Redmi и Redmi Note смартфоны получали лишь LCD-панели. Таким образом, Redmi Note 10 Pro станет первым недорогим смартфоном, в котором компания решила использовать AMOLED.

Дата анонса новой линейки Redmi Note 10 на данный момент не разглашается, однако известно, что представить ее должны уже в следующем месяце. По слухам, Redmi Note 10 оснастят 4/6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутренней. Помимо прочего компания может выпустить и Pro-версию устройства с 6/8 ГБ оперативной и 64/128 внутренней памяти.