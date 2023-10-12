Redmi Note 12 5G установил рекорд поставок в 2023 году среди всех Android-смартфонов

Несмотря на сообщения о сравнительно низком спросе в этом году, одна модель из серии Note показала исключительные результаты — Redmi Note 12 5G.

Согласно данным компании, девайс стал самым быстрым смартфоном на Android, достигшим отметки в 1 млн поставок в 2023 году.

Об этом представители Xiaomi сообщили накануне. И такой результат сложно назвать неожиданным — Redmi Note 12 5G и вправду поразил своей доступной ценой.

Так, например, устройство получило впечатляющий AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, а также новый процессор и поддержку 5G. Девайс также обладал приличным временем автономной работы, хотя качество камеры оставляло желать лучшего, особенно при слабом освещении.