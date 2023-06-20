Redmi Note 12 Turbo получил удешевлённую версию с меньшей памятью

После успешного запуска моделей с большим объёмом памяти в марте этого года, компания представила новый вариант — с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего хранилища. Благодаря цене в $251 он должен стать более доступным для широкой аудитории.

К сожалению, на данный момент новинка доступна лишь в Китае. При этом Redmi не прояснила, планирует ли она анонсировать смартфон для международного рынка.

Напомним, что Redmi Note 12 Turbo оснащён 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением FullHD+, яркостью 1000 нит, 120 Гц частотой обновления и поддержкой Dolby Vision и HDR10+.

В основе девайса лежит процессор Snapdragon 7+ Gen 2, а ёмкость его аккумулятора составляет 5000 мАч. Также смартфон получил тройную основную камеру с главным модулем на 64 Мп.