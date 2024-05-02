Redmi Note 13 Pro+ и Redmi Note 13 Pro сравнили: в чем каждый из смартфонов лучше другого

Анализ показал, что каждый из них имеет свои уникальные преимущества. Redmi Note 13 Pro+ выделяется благодаря своему более тяжелому и толстому корпусу, который содержит более мощный процессор и предлагает быструю зарядку — устройство заряжается всего за 25 минут от 0 до 100%, в отличие от 42 минут у модели Pro.

Оба смартфона оснащены 6.67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2712 × 1220 пикселей и частотой обновления в 120 Гц, но не могут похвастаться выдающейся автономностью — время работы составляет менее 11 часов при активном использовании.

Существенное преимущество Redmi Note 13 Pro заключается в его камере, которая обеспечивает более высокое качество съемки как днем, так и ночью, в отличие от более дорогой модели.

Кроме того, этот аппарат предлагает более качественный звук и имеет более низкую цену, что делает его предпочтительным выбором по мнению экспертов GSMArena.