Redmi Note 8 Pro с 64-мегапиксельной камерой можно купить в Европе

Компания Xiaomi начала европейские продажи долгожданной новинки — смартфона Redmi Note 8 Pro.
В фирменном разделе на AliExpress модель временно предлагается по сниженной цене — от 229 евро за версию 6+64 ГБ. Когда акция закончится, то смартфон можно будет купить за 249 евро за 6+64 и 269 евро за 6+128 ГБ. Российских сроков выпуска и рекомендованных цен Xiaomi пока не объявила.
В Китае Redmi Note 8 Pro стал доступен ещё 3 сентября по цене от 195 долларов. Смартфон может похвастаться основной камерой с разрешением 64 Мп. Максимальное разрешение фотографий равно 9248 х 6936 пикселям. Остальные датчики имеют разрешение 8, 2 и 2 Мп, но последний сенсор представляет собой времяпролётную камеру.
Также он оснащается 6,53-дюймовым дисплеем, процессором MediaTek Helio G90T, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и модулем для бесконтактных платежей NFC.