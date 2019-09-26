Redmi Note 8 Pro с 64-мегапиксельной камерой можно купить в Европе

В Китае Redmi Note 8 Pro стал доступен ещё 3 сентября по цене от 195 долларов. Смартфон может похвастаться основной камерой с разрешением 64 Мп. Максимальное разрешение фотографий равно 9248 х 6936 пикселям. Остальные датчики имеют разрешение 8, 2 и 2 Мп, но последний сенсор представляет собой времяпролётную камеру.

Также он оснащается 6,53-дюймовым дисплеем, процессором MediaTek Helio G90T, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и модулем для бесконтактных платежей NFC.