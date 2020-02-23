Redmi Note 9 Pro может унаследовать недостаток предшественника
Так, судя по всему, Redmi Note 9 получит дизайн, очень схожий с Huawei Mate 20 — именно такой же блок основной камеры, какой был представлен в устройстве от другого китайского производителя, должен будет получить новый доступный смартфон Xiaomi. Что касательно разрешения камеры, то оно не изменится — нас по-прежнему ждет 48, 8, 2 и 2 Мп сенсоры. К слову, камера Redmi Note 9 Pro также не претерпит изменений и получит 64, 8, 2 и 2 Мп.
Оба устройства, согласно данным инсайдера, получат дисплеи с разрешением Full HD+ и аккумуляторы емкостью 5000 мАч — в этом плане компания не подготовила каких-то особых сюрпризов. Куда неприятнее тот факт, что Redmi Note 9 Pro может унаследовать недостаток предшественника, а именно процессор производства MediaTek — MediaTek Dimensity 800. И хоть данный процессор может похвастаться заметным приростом производительности в сравнении со Snapdragon 720, который вроде как будет установлен в Redmi Note 9, многие пользователи все же до сих пор относятся с недоверием к любому чипсету, произведенному не силами Qualcomm.
Показать новинки могут уже в марте-апреле текущего года. По крайней мере об этом временном периоде твердят последние утечки.