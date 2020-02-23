Оба устройства, согласно данным инсайдера, получат дисплеи с разрешением Full HD+ и аккумуляторы емкостью 5000 мАч — в этом плане компания не подготовила каких-то особых сюрпризов. Куда неприятнее тот факт, что Redmi Note 9 Pro может унаследовать недостаток предшественника, а именно процессор производства MediaTek — MediaTek Dimensity 800. И хоть данный процессор может похвастаться заметным приростом производительности в сравнении со Snapdragon 720, который вроде как будет установлен в Redmi Note 9, многие пользователи все же до сих пор относятся с недоверием к любому чипсету, произведенному не силами Qualcomm.

Показать новинки могут уже в марте-апреле текущего года. По крайней мере об этом временном периоде твердят последние утечки.