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Redmi показала 64 Мп фото, снятое на неанонсированный смартфон компании

Учитывая обман с 48 Мп в Redmi Note 7, верится с трудом
Суббренд Xiaomi под названием Redmi опубликовал тизер-фото, на котором изображена кошка, снятая на новый смартфон компании. Согласно утверждению на тизере, фото сделано на 64 Мп модуль.

На иллюстрации компания увеличила область, около глаза, тем самым указав на высочайшую детализацию снимка, сделанного на еще неанонсированный смартфон компании. Если верить утечкам, в устройстве будет использоваться 64 Мп сенсор ISOCELL Bright GW1, который еще в мае анонсировал корейский гигант Samsung. Модуль выполнен по технологии Tetracell (Quad Bayer). Улучшенная же четкость снимков обеспечивается с помощью технологии фазовой автофокусировки Super PD. В условиях недостаточной освещенности разработка Samsung позволяет создавать высококачественные 16 Мп снимки.

Увы, но тизер не раскрывает информацию о других технических характеристиках нового смартфона Redmi. Правда, можно предположить, что аппарат будет оснащен тройной основной камерой и процессором от Qualcomm 700-й серии. Касательно даты анонса устройства и его цены также никакой информации в сети нет, но судя по опыту, раз компания запустила машину утечек и рекламы, анонс ждет нас в самое ближайшее время.

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