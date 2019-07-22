Redmi показала 64 Мп фото, снятое на неанонсированный смартфон компании

Увы, но тизер не раскрывает информацию о других технических характеристиках нового смартфона Redmi. Правда, можно предположить, что аппарат будет оснащен тройной основной камерой и процессором от Qualcomm 700-й серии. Касательно даты анонса устройства и его цены также никакой информации в сети нет, но судя по опыту, раз компания запустила машину утечек и рекламы, анонс ждет нас в самое ближайшее время.