Redmi, Realme и Tecno обогнали Samsung по продажам в штуках в России

В штуках лидерами стали Redmi, Realme и Tecno, оставив позади Samsung. В денежном выражении первое место удерживает Apple, далее следуют Samsung, Redmi, ещё один китайский бренд и Tecno.

Среди самых популярных моделей сентября — сразу пять смартфонов из линейки iPhone 16, включая версии Pro и Pro Max. Также в топ-10 вошли iPhone 15, iPhone 13, Galaxy A16, Galaxy A56 и флагман Galaxy S25 Ultra.

По словам руководителя департамента «Телеком и Гаджеты» М.Видео Никиты Толпыгина, массовый сегмент формируют китайские бренды с доступными моделями, тогда как Apple укрепляет лидерство в премиуме, чему в том числе способствует успешный старт продаж iPhone 17.