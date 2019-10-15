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Redmi скоро догонит население России
А там и до показателей Windows не так уж и далеко
Смартфоны Redmi пользуются огромной популярностью во всем мире. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, насколько велика эта популярность? Оказалось, что сравнима с населением одной из крупнейших стран в мире.
Так, буквально сегодня китайская компания опубликовала изображение, на которой отображена интересная статистика. Как оказалось, по всему миру на данный момент насчитывается более 100 млн владельцев смартфонов Redmi Note. Если компания продолжит двигаться в выбранном направлении, то в ближайшее время количество пользователей легко может сравняться и даже обогнать население России, которая насчитывает около 145 млн жителей.
Еще более интересным будет тот момент, когда количество пользователей смартфонов Redmi Note сравняется с количеством пользователей операционной системы Windows, которая, к слову, появилась на свет более 20 лет назад! Так что темпы роста Redmi не могут не удивлять.
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