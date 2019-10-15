Redmi скоро догонит население России

Так, буквально сегодня китайская компания опубликовала изображение, на которой отображена интересная статистика. Как оказалось, по всему миру на данный момент насчитывается более 100 млн владельцев смартфонов Redmi Note. Если компания продолжит двигаться в выбранном направлении, то в ближайшее время количество пользователей легко может сравняться и даже обогнать население России, которая насчитывает около 145 млн жителей.