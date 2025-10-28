Redmi Turbo 5 получит дисплей 1,5K и аккумулятор на 7500 мАч, — инсайдер

Инсайдер сообщил в соцсети Weibo, что телефон будет оснащён 6,5-дюймовым плоским дисплеем LTPS с разрешением 1,5 Кбит/с? F также получит аккумулятор ёмкостью 7500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

В смартфоне также будет встроен в дисплей оптический датчик отпечатков пальцев, металлическая средняя рамка и пылевлагозащита уровня IP68. Инсайдер отметил, что в этом Redmi будут значительно улучшены дизайн и качество сборки.

По информации GizmoChina, ранее сообщалось, что Xiaomi ускоряет выход Redmi Turbo 5, чтобы сохранить конкурентоспособность в среднем ценовом сегменте. По некоторым данным, в этой модели будет использоваться новый чипсет MediaTek Dimensity 8500 Ultra, который также планируется в моделях Oppo Reno 15 Pro, HONOR Power 2 и Realme Neo 8.