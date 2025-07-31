Redmi выпустила доступный Note 14 SE 5G с тремя камерами

Модель оборудована ярким 6,67" дисплеем Super AMOLED с разрешением 2400x1080 пикселей, с частотой обновления 120 герц и максимальной яркостью до 2100 нит. Поддержка 10-битного цвета и использование закалённого стекла Corning Gorilla Glass 5 обеспечивают высокое качество изображения и защиту экрана.

Смартфон оснащён высокопроизводительным процессором MediaTek Dimensity 7025 Ultra, состоящим из 8 ядер. Смартфон имеет 6 ГБ ОЗУ и встроенный накопитель на 128 ГБ, а также поддерживает карты памяти microSD.

Основная камера устройства включает три модуля: 50 Мп основной сенсор Sony LYT-600, ультраширокоугольный объектив с разрешением 8 Мп и макрокамеру с разрешением 2 Мп. Фронтальная камера оснащена сенсором на 20 Мп.

Дополнительные характеристики включают аккумулятор ёмкостью 5110 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, подэкранный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики с поддержкой аудиоформатов Dolby Atmos и Hi-Res Audio, инфракрасный порт и аудиоразъём 3,5 мм.

На текущий момент Redmi Note 14 SE 5G поступил в продажу в Индии по цене 15 тысяч индийских рупий, или около 13,7 тысячи рублей.