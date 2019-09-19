Redmi выпустит флагман на Snapdragon 855 Plus дешевле конкурентов

В ближайшие часы Redmi официально анонсирует обновленную версию своего успешного флагмана Redmi K20 Pro. По имеющимся данным, смартфон будет иметь приставку Extreme Edition или Exclusive Edition в названии, а в продажу поступит сразу же после премьеры. Сейчас же в сети появилось официальное изображение новинки и информация о его стоимости.