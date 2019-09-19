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Redmi выпустит флагман на Snapdragon 855 Plus дешевле конкурентов

425 долларов за 12 ГБ оперативной памяти...
В ближайшие часы Redmi официально анонсирует обновленную версию своего успешного флагмана Redmi K20 Pro. По имеющимся данным, смартфон будет иметь приставку Extreme Edition или Exclusive Edition в названии, а в продажу поступит сразу же после премьеры. Сейчас же в сети появилось официальное изображение новинки и информация о его стоимости.

Главным изменением новинки станет смена процессора — теперь сердцем устройства послужит обновленный Snapdragon 855 Plus. Объем оперативной памяти составит до 12 ГБ, а постоянно до 512 ГБ. В результате подобного “железного” обновления, смартфон стал заметно производительнее своего предшественника. Но при этом стоит сразу помнить, что слухи так и не подтвердили 64 Мп камеру — разрешение основной камеры по-прежнему составляет 48 Мп.

Зато по цене компания очень приятно удивила — стоимость на Redmi K20 Pro Extreme Edition за версию на 12 ГБ оперативной памяти составит 425 долларов.

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