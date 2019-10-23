Redmi выпустит недорогой смартфон, стилизованный под нового "Терминатора"

Так, известный в определенных кругах инсайдер Мукул Шарма, опубликовал пост, благодаря которому становится ясно, что грядущий смартфон Redmi Note станет частью промо-кампании нового фильма во вселенной “Терминатора” — “Терминатор: Темные судьбы”. Учитывая тот факт, что Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro уже были официально анонсированы, причем довольно-таки давно по меркам рынка, а подобная коллаборация встречается в случае устройств, которым только предстоит появиться, можно сделать вывод, что Redmi Note 8T покажут очень и очень скоро. Если быть более точным, то произойти анонс должен где-то через неделю, учитывая тот факт, что фильм стартует в кино 31 октября.