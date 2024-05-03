Регулятор NBTC раскрыл секрет Poco F6 — переделкой какого смартфона Xiaomi окажется новинка

Пока компания Poco официально не представила F6, уже известно, что устройство будет оснащено процессором Snapdragon 8s Gen 3, основной камерой на 50 Мп, ультраширокоугольной камерой на 8 Мп и фронтальной камерой на 20 Мп.

Ожидается, что смартфон получит экран с разрешением HD+ и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт.