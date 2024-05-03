Регулятор NBTC раскрыл секрет Poco F6 — переделкой какого смартфона Xiaomi окажется новинка

Опубликовано 03 мая 2024, 07:19
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Регулятор NBTC раскрыл секрет Poco F6 — переделкой какого смартфона Xiaomi окажется новинкаКитайцы опять за свое
Тайский регулятор NBTC сертифицировал смартфон Poco F6, предваряя его скорый выход на рынок.
Согласно данным на сайте организации, модель Poco F6 имеет код 24069PC21G, что подтверждает ранние слухи о его происхождении.
Аналогичная модель Redmi Note 13 Turbo для китайского рынка имеет код 24069RA21C, что намекает на то, что новинка Poco будет международной версией именно этого девайса.
Стоит отметить, что предшественник Poco F6, модель Poco F5, также являлась версией Redmi Note 12 Turbo.
Пока компания Poco официально не представила F6, уже известно, что устройство будет оснащено процессором Snapdragon 8s Gen 3, основной камерой на 50 Мп, ультраширокоугольной камерой на 8 Мп и фронтальной камерой на 20 Мп.
Ожидается, что смартфон получит экран с разрешением HD+ и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт.