Регулятор раскрыл характеристики крепких середнячков Realme 12 Pro и 12 Pro+

Оба устройства получат изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ (2412 x 1080 пикселей), 10-битным цветом и встроенным сканером отпечатков пальцев.

Ожидается, что обе модели будут поддерживать частоту обновления 120 Гц.

Realme 12 Pro работает на 2.2 ГГц восьмиядерном чипе, в то время как 12 Pro+ оснащен 2.4 ГГц восьмиядерным чипом, предположительно, Snapdragon 7s Gen 2.

Обе новинки предлагают варианты с 6, 8, 12 и 16 ГБ оперативной памяти и варианты хранения данных 128, 256, 512 ГБ и 1 ТБ.

Серия Realme 12 Pro будет работать на Realme UI 5, основанной на Android 14. Аккумулятор в обоих смартфонах будет на 5000 мАч. Точные характеристики быстрой зарядки пока неизвестны, но предполагается, что они могут быть оснащены зарядкой до 100 Вт.

В Realme 12 Pro может появиться с 16-мегапиксельная фронтальная камера, в то время как 12 Pro+ получит 32-мегапиксельный селфи-модуль. Оба телефона оснащены тройной задней камерой, включая 50-мегапиксельную основную камеру и 8-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив.