Регулятор раскрыл характеристики сверхдоступного Xiaomi Redmi 10A накануне анонса

Обычно это указывает на скорый анонс устройства, т.к. TENAA — один из последних этапов перед выходом телефона в свет. И судя по данным, обнаруженным в базе, телефон оснащён 6,53-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+.

Основная камера устройства — на 13 Мп, фронтальная — на 5 Мп. При этом в смартфоне не стали устанавливать сканер отпечатка пальцев.

В основу Redmi 10A лёг восьмиядерный чип, предположительно, Helio G25 от MediaTek. Оперативной памяти в девайсе — от 2 до 8 ГБ, постоянной — от 32 до 256 ГБ. Ёмкость аккумулятора новинки составит 4900 мАч.