Регулятор раскрыл характеристики сверхдоступного Xiaomi Redmi 10A накануне анонса

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Регулятор раскрыл характеристики сверхдоступного Xiaomi Redmi 10A накануне анонсаСудя по всему, аппарат не разочарует
Ни для кого не секрет, что Xiaomi работает над новым бюджетным смартфоном — Redmi 10A. Но теперь устройство «засветилось» в базе данных китайского регулятора TENAA.
Обычно это указывает на скорый анонс устройства, т.к. TENAA — один из последних этапов перед выходом телефона в свет. И судя по данным, обнаруженным в базе, телефон оснащён 6,53-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+.
Основная камера устройства — на 13 Мп, фронтальная — на 5 Мп. При этом в смартфоне не стали устанавливать сканер отпечатка пальцев.
В основу Redmi 10A лёг восьмиядерный чип, предположительно, Helio G25 от MediaTek. Оперативной памяти в девайсе — от 2 до 8 ГБ, постоянной — от 32 до 256 ГБ. Ёмкость аккумулятора новинки составит 4900 мАч.
Источник: Gizmochina