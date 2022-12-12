Регулятор раскрыл подробности камеры топового флагмана Samsung Galaxy S23 Ultra

Скорый анонс подтверждает и тот факт, что топовая модель серии — Galaxy S23 Ultra — засветилась в базе китайского регулятора TENAA. И это появление раскрыло интересные подробности об устройстве.

Главное — теперь мы точно знаем, что смартфон получит 108 Мп камеру. К сожалению, это меньше долгожданных 200 Мп, которые предсказывали многочисленные слухи.