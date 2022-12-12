Регулятор раскрыл подробности камеры топового флагмана Samsung Galaxy S23 Ultra

09:31, 12 декабря 2022
1 мин.
Регулятор раскрыл подробности камеры топового флагмана Samsung Galaxy S23 UltraА также часть прочих характеристик
На носу начало 2023 года, а это значит, что уже совсем скоро Samsung проведёт очередной Unpacked, на котором покажет флагманскую линейку Galaxy S23.
Скорый анонс подтверждает и тот факт, что топовая модель серии — Galaxy S23 Ultra — засветилась в базе китайского регулятора TENAA. И это появление раскрыло интересные подробности об устройстве.
Главное — теперь мы точно знаем, что смартфон получит 108 Мп камеру. К сожалению, это меньше долгожданных 200 Мп, которые предсказывали многочисленные слухи.
При этом всё в той же базе отмечается, что Galaxy S23 Ultra получит 6,8-дюймовый дисплей с разрешением WQHD+.
Судя по частотным и прочим характеристикам, новинка будет оснащаться разогнанной версией процессора Snapdragon 8 Gen 2.