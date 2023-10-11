Регулятор Wi-Fi случайно раскрыл скорый анонс игровых смартфонов Red Magic 9 и 9 Pro

Недавно было обнаружено, что запуск Red Magic 9 и Red Magic 9 Pro может состояться в ближайшее время. Это стало известно благодаря сертификации на платформе Wi-Fi Alliance.

Согласно этой сертификации, Red Magic 9 имеет модельный номер NX721J, а Red Magic 9 Pro — NX769J.

Оба устройства будут работать на операционной системе Android 13 прямо из коробки. Кроме того, сертификация подтверждает поддержку частот 2,4 ГГц и 5 ГГц.

Отметим, что не так давно одна из моделей серии Red Magic 9 появилась в GeekBench, раскрыв некоторые из ключевых характеристик. Оказалось, что устройство оснащено процессором Snapdragon 8 Gen 3 в паре с 12 ГБ оперативной памяти.