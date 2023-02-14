Рейтинг самых мощных смартфонов в мире: февраль 2023 г

Внезапно, первое место в списке занял vivo X90 Pro+ с результатом 1,283 млн баллов. Не последнюю роль в этом сыграло использование в устройстве топового процессора Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm и 12 ГБ оперативной памяти.

Второе место отошло iQOO 11 — в телефоне используется аналогичный чип и 16 ГБ оперативной памяти. Если же говорить о баллах, то девайс набрал 1,272 млн баллов. Третье же место с 1,112 млн баллами отошло Legion Y70. Смартфон основан на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1.