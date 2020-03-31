Рейтинг смартфонов с лучшей в мире камерой возглавил новый флагман Huawei

Так, согласно тесту камеры флагмана китайского технологического гиганта Huawei, за качество изображений Huawei P40 Pro отдали 140 баллов, тогда как за видеовозможности он получил 105 баллов. А общий результат, в свою очередь, составил 128 баллов, что и сделало данное устройство лидером рейтинга лучших камерофонов. Следующие места в данном списке достались Xiaomi Mi 10 Pro и Oppo Find X2 Pro, набравшие по 124 балла.