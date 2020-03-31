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Рейтинг смартфонов с лучшей в мире камерой возглавил новый флагман Huawei
Речь о Huawei P40 Pro
Стало известно о том, что рейтинг смартфонов с лучшей в мире камерой возглавил новый флагман Huawei. Речь о Huawei P40 Pro, который был протестирован специалистами независимой лаборатории DxOMark. Напомним, что данный смартфон еще даже не поступил в продажу.
Так, согласно тесту камеры флагмана китайского технологического гиганта Huawei, за качество изображений Huawei P40 Pro отдали 140 баллов, тогда как за видеовозможности он получил 105 баллов. А общий результат, в свою очередь, составил 128 баллов, что и сделало данное устройство лидером рейтинга лучших камерофонов. Следующие места в данном списке достались Xiaomi Mi 10 Pro и Oppo Find X2 Pro, набравшие по 124 балла.
”Если вам нужна лучшая камера в смартфоне, лучшей альтернативы на данный момент нет”, - заключили представители DxOMark.