Реклама Motorola Edge 40 раскрыла ключевые характеристики смартфона до анонса

Теперь, благодаря утечке рекламных материалов, мы смогли не только убедиться в его существовании, но даже узнать, какое железо будет в смартфоне и как он будет выглядеть.

Стандартный Edge 40 очень похож на Pro-версию, что неудивительно, но на задней панели у него всего две камеры. Похоже, что чёрные, зелёные и красные варианты будут выполнены из эко-кожи.