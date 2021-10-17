Реклама новых флагманов Google Pixel 6 «утекла» в сеть до анонса смартфонов

Из видео мы можем узнать о некоторых неизвестных ранее функциях смартфонов. Так, например, устройство научилось автоматически «удалять» нежелательные объекты с фотографий. При этом не забыла Google похвалиться в ролике и новым чипом Tensor, разработанным в стенах самой компании.

Отдельный акцент был сделан на безопасности пользовательских данных. Под это дело в смартфонах даже создали специальный хаб.

Напомним, что ранее в сети уже появлялись сведения о ценах линейки Pixel 6. Так, стоимость базовой версии смартфона будет начинаться от 649 евро (54 тыс рублей), а Pro-варианта от 899 евро (74 тыс рублей).