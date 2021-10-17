Реклама новых флагманов Google Pixel 6 «утекла» в сеть до анонса смартфонов

Телефоны
Сегодня в 11:26
1 мин.
Реклама новых флагманов Google Pixel 6 «утекла» в сеть до анонса смартфоновИ показала как минимум одну уникальную возможность устройств линейки
Анонс новых флагманов Google — Pixel 6 и 6 Pro — состоится лишь 19 октября, т.е. послезавтра. Но несмотря на это, в сеть уже успел «утечь» рекламный ролик предстоящих новинок.
Из видео мы можем узнать о некоторых неизвестных ранее функциях смартфонов. Так, например, устройство научилось автоматически «удалять» нежелательные объекты с фотографий. При этом не забыла Google похвалиться в ролике и новым чипом Tensor, разработанным в стенах самой компании.
Отдельный акцент был сделан на безопасности пользовательских данных. Под это дело в смартфонах даже создали специальный хаб.
Напомним, что ранее в сети уже появлялись сведения о ценах линейки Pixel 6. Так, стоимость базовой версии смартфона будет начинаться от 649 евро (54 тыс рублей), а Pro-варианта от 899 евро (74 тыс рублей).