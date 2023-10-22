Рекламная брошюра Xiaomi 14 Pro раскрыла характеристики нового флагмана компании

Сразу после этого мы можем ожидать официального анонса и всей серии Xiaomi 14. Кроме того, новинка сохранит стандарт защиты от пыли и влаги IP68, как и её предшественник Xiaomi 13 Pro, а также получит сертификацию Dolby Vision.Atmos и Hi-Res и Hi-Res Wireless Audio.

Ожидается, что Xiaomi 14 Pro также сохранит 1-дюймовый датчик Sony IMX989 от предыдущей модели, но на этот раз компания использует улучшенные объективы Leica Summilux, что должно обеспечить ещё более высокое качество изображения.

Наконец, смартфон будет поставляться с новой операционной системой Xiaomi, HyperOS, основанной на Android и Xiaomi Vela.