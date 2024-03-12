Рекламная страница Xiaomi Poco X6 Neo раскрыла все особенности смартфона накануне анонса

Poco позиционирует X6 Neo как «смартфон, призванный изменить статус-кво и стиль жизни поколения Z, сохранив при этом ДНК серии X».

Судя по слухам, Poco X6 Neo является ребрендингом Redmi Note 13R Pro, и характеристики, представленные на странице Flipkart, лишь подтверждают эту теорию. Ожидается, что Poco X6 Neo получит 6.67-дюймовый экран с разрешением 1080 x 2400 пикселей.

За производительность будет отвечать чипсет MediaTek Dimensity 6080. На тыльной стороне смартфона, помимо основной камеры, будет находиться 2-мегапиксельный датчик глубины. Для селфи предусмотрена 16-мегапиксельная фронтальная камера.